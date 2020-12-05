شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية بعين شمس: لقاح كورونا قد يصل مصر خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن الهيئة المسئولة عن اللقاحات في العالم، وفرت لمصر 20 مليون جرعة لمواجهة فيروس كورونا، وهذه الكمية ستكون كافية من أجل حماية الفئات المستهدفة من التطعيم، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأطقم الطبية الموجودة في المستشفيات، والتي تواجه خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "لا نعلم أي جهة سنحصل منها على الـ20 مليون جرعة بالتحديد، ولكن هناك شركتين ستنتج كميات من التطعيمات، ولا يوجد إجابة محددة أو دقيقة عن موعد وصول تلك التطعيمات إلى مصر، ولكنها قد تصل خلال أسابيع من الآن".

وقال: "لا يمكن أن نقارن بين لقاح الأنفلونزا ولقاح فيروس كورونا، فيما يتعلق بتوافر الكميات، خاصة أن لقاح كورونا متعلق بالشركة التي تمكنت من الوصول فى الأساس للقاح، وستتمكن من إنتاج كميات ضخمة لتوفير اللقاح لباقي دول العالم، واللقاحات يجرى اختيارها وفقا لفاعليتها".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 24 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و 6732 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".