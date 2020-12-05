شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرسات الدماغية" أمل المكفوفين الجديد.. هل تصل التكنولوجيا لأهم اكتشاف طبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى كامل أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات الجامعية، أن نجاح "الغرسات الدماغية" في إبصار القردة، فمن المتوقع بنسبة كبيرة أن تنجح فور تطبيقها على الإنسان خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "العين عبارة عن كاميرا تنقل الصورة للمخ، وبالتالي تلك الغرسات الدماغية يمكنها أن تساعد الإنسان على الإبصار من خلال التعامل مع الجزء الخلفي من المخ، فبعد غرس تلك الغرسات، يمكن أن يعطي المخ إشارة بأن هذا الشخص لم يبصر من قبل، فتعطيه إشارة بالرؤية".

وقال: "تلك الموجات التي ستخرج من الغرسات الدماغية يمكنها أن تعطي للشخص الكفيف إشارات تعرفه بأن هذا الشخص يتحرك أو أن هناك شيئا أمامه عليه أن يتفاده، ولابد أن نعلم أن التكنولوجيا في تقدم مستمر ودائم، وكلما تقدمت تعطي أملا للبشرية في الوصول لحلول طبية كانت تعجيزية في وقت من الأوقات".