مصر للطيران: جاهزون لنقل لقاح فايزر لمصر.. والشركة المنتجة مسئولة عن توفير الثلاجات

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من جانبه، قال نور سليمان المدير التنفيذي لإحدى شركات الشحن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لن يكون هناك أى مشاكل في نقل اللقاح الذى ستقوم شركة فايزر بتسليمه للشركة، مشيرا إلى أنه سيجرى توصيل اللقاح في خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وكان موقع CNN الأمريكى، ذكر أنه قد يحدث نقص فى الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا، وبعد أن أدرجت إدارات الصحة الأمريكية عدد جرعات لقاح الفيروس التاجى التى سيتلقونها بمجرد أن يصبح اللقاح مسموحًا به، وجدوا أنه لن يكون كافياً.
وقال الموقع، إنه مع الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح Pfizer المتوقع فى وقت لاحق من هذا الشهر، وربما أيضًا للقاح Moderna، تدرك الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يكفي لها لتطعيم أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم ذوي أولوية للحصول على اللقاح.
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