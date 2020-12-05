شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الدولة مستعدة لجميع سيناريوهات الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور حسام عبد الغفار، مساء اليوم السبت، عن 3 سيناريوهات بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السيناريو الأول يتعلق بحدوث موجة ثانية للفيروس تماثل الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن السيناريو الثاني فى معدل الإصابات من هذا الوباء ليست كبيرة، ولكن السيناريو الثالث يتعلق بتسجيل بعض المحافظات إصابات كبيرة عن غيرها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الدولة مستعدة لجميع سيناريوهات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 24 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و 6732 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".