شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: لو اكتشافات 2020 حدثت فى وقت غير كورونا لشهدنا سياحة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار الكبير، إن الاكتشافات الأثرية خلال عام 2020 لو كانت قد حدثت فى وقت غير انتشار فيروس كورونا، لكانت مصر قد شهدت زيارات سياحية لم تشهدها من قبل ، معربا عن سعادتة بتواجد وفد إسبانى ، لزيارة منطقة الأهرامات ، مضيفا سعداء جدا بهذه الزيارة ، لأنه ممنوع حاليا خروج أى سائح إسبانى خارج إسبانيا فى هذا الوقت .



وأضاف حواس، فى مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى العمل على أوبريت توت عنخ أمون لمدة ثلاث سنوات، واستغرقت كتابتها عام كامل، والموسيقار استغرق سنتين فى تأليف موسيقى الأوبريت، وستكون الأوبرا بالإيطالية، وسيقوم بغنائها أشهر المغنيين الإيطاليين، والعرض يوم عشرين من الشهر الجارى فى دار الأوبرا المصرية استعدادًا لعرض الأوبريت ، فى احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أنه كان يتمنى نقل المومياوات فى وقت غير وقت جائحة كورونا.

وكان التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، وفدًا إسبانيا رفيع المستوى لأول مرة بعد جائحة كورونا، من بينهم مثقفون وأساتذة فى الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.

وقال "حواس"، للوفد إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، مشددًا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأى صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

