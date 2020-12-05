شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: 30% من الحالات المصابة بالفيروس نتائجها سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من ارتفاع إصابات كورونا، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، بشكل أكبر وخاصة في ظل فصل الشتاء.

وقال العسال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك زيادة في حالات كورونا وهو أمر متوقع مع دخول فصل الشتاء مع حدوث نوع من التهاون مع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقاية خير من أي علاج، والحل هو تجنب الإصابة من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضحت أن كل الأعمار معرضة للإصابة بفيروس كورونا، متابعة أنه لم يثبت على مستوى العالم أن هناك تكرار للإصابة حتى الآن، لافتة إلى أن 30% من الحالات المصابة بكورونا تأتي نتيجتها سلبية.

وعن حجم الإصابات، قالت إن العدوى بكورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة 7 أيام والشديدة 20 يوما، مستدركة أن هناك أعراض تمتد بعد الاصابة بكورونا مثل الصداع والأسهال.

وفيما يتعلق باللقاحات، قالت إن الدولة المصرية ستعمل على شراء أي مصل يتم اعتماده دوليًا، موضحة أن اللقاحات ضد فيروس كورونا لابد أن تحصل على موافقة جهات دولية محايدة.