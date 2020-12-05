الداخلية: ضبط 3 آلاف مقهى مخالف خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط نحو 35 ألف قضية تموينية متنوعة، و3 آلاف مقهى مخالف، وغلق ما يقرب من 13 ألف محل مخالف لقرار الغلق، فضلا عن ضبط أكثر من 130 ألف مخالفة للسائقين بسبب عدم ارتدائها الكمامات، وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية على مدار شهر.

وشملت النتائج في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ضبط 34854 قضية تموينية متنوعة، و 2749 مقهى مخالف، وغلق 12825 محل مخالف لقرار الغلق.. أما في مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130602 سائق نقل جماعي.

وفي مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، وتم ضبط 1736 متهما بحوزتهم 92 قطعة سلاح نارى، و314 طلقة مختلفة الأعيرة، و 46 قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.. واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.