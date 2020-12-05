ينقل مليون ونصف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مترو أبوقير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تستعد وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لوضع اللماست النهائية قبل تنفيذ مشروع تحويل قطار أبوقير بالإسكندرية إلى مترو.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتبار مشروع تحويل قطار أبوقير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق، من أعمال المنفعة العامة، وتم تخصيص أراضٍ تنفيذ المشروع إلى الهيئة القومية للأنفاق.

وينشر "الخليج 365" أبرز معلومات عن مشروع تحويل قطار أبوقير إلى مترو:

1- تم الانتهاء من أعمال نزع الملكية وتحويل المرافق بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

2- من المقرر بدء التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل 2021.

3- سيتم الانتهاء من التنفيذ خلال 4 سنوات.

4- يمتد الخط من أبو قير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا، مرورًا بوسط المدينة بطــول 43 كم على أن يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبو قير الحالي في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر.

5- يبلغ طوله حوالي 22 كم.

6- يضم 18 محطة.

7- تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تصل إلى 1.5 مليار يورو.

8- تبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد.

9- ينقل من مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا.

10- العربات ستكون حديثة ومكيفة.

11- زمن التقاطر سيتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتين ونص.

12- من المستهدف أن يتم ربطه بمشروع القطار السريع "العلمين ـ العين السخنة" ببرج العرب.

13- يأتي ضمن خطة تكوين شبكة نقل متكاملة بين القاهرة والإسكندرية.

14- تم الانتهاء من إعداد الدراسات التصميمية والتفصيلية وكافة مستندات الطرح في عام 2000، وتوقف تنفيذ المشروع لعدم توافر التمويل المالي المطلوب.

15- تم تحديث دراسات المشروع مرة أخرى الفترة الماضية.