شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» في عيد القديس سابا: 2020 جلب الكثير من المتاعب للبشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي في كنيسة الدير البطريركي التاريخي للقديس سابا في الاسكندرية اليوم السبت، بمناسبة عيد القديس سابا.

وشارك البابا في الصلاة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكر اتوس والوكيل البطريركي بالاسكندرية، والأسقف جرمانوس أسقف داميتا ورئيس الدير.

وعقب القداس ألقى البابا كلمة روحية مقتضبة قال فيها، أولادي المباركين، من صميم قلبي أتمنى لكم سنوات مباركة، مشيرا إلى أن هذا العام 2020، الذي سيغادر بعد فترة غريب وصعب للغاية، وهذا العام جلبت الكثير من المتاعب والمشاكل للبشرية جمعاء.

وتابع: «لاحظت أننا جميعًا أصبحنا ملثمين، ونرتدي القناع، خوفًا من هذه الجراثيم غير المرئية التي تحاول أن تجعل حياتنا صعبة وتضيف الصعوبات إلى الصعوبات الموجودة بالفعل، ولكن في هذه الصعوبة لعام 2020، يأتي قديسونا كمعزون، مثل القديس المبارك سابا، الذي كان رجل الله كان القديس سافاس هنا في ديرنا منذ قرون عديدة، وعاش في موتالسكي في آسيا الصغرى، وعاش في القدس، في حبيبته لافرا وفقًا للتقاليد، أراد طفلًا صغيرًا مع والدته وأبيه أن يزور الإسكندرية ومن القرن الرابع، يا أولادي، لم يتركنا».

وأضاف البابا: «في سنوات الحكم العثماني الصعبة، الحكم العربي، وحكم كل السلاطين، لم يُغلَق دير القديس سابا أبدًا بحماية القديس سابا، والقديس نيكولاس، القديس جيورجيوس، متابعاً:» نحن نفتخر به عبر القرون، وكانت أوضاعه وأحيانًا تكون سعيدة وأحيانًا أخرى حزينة، لكنها روحية دائمًا لأن القديس سابا كان ولا يزال رجل الله المقدس».