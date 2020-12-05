شكرا لقرائتكم خبر عن غواصو الإسكندرية يواصلون البحث عن شاب غرق في مشروع ناصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق إيهاب المالحى كبير الغواصين فى الإسكندرية، نداء للغواصين والبحارة للمساعدة في البحث عن جثة شاب يدعى أحمد رضا، ٢٢ سنة، غرق بمشروع ناصر قبل محطة رفع مياه رقم ٤ عند الكيلو ٧٥ الطريق الصحراوى.
كان الغريق برفقة صيق له يستقلان تروسيكل وسقطا فى ترعه ناصر وتم إنتشال الأول بمعرفه الإنقاذ النهرى والآن يعمل الإنقاذ النهرى على البحث عن جثة الثانى.
وطالب المالحى من الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، مؤكدا أن البحث لايزال جارياً ولم تظهر الجثة بعد.
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