يبدأ العمل في يناير وينفذ في 5 سنوات.. ماذا تعرف عن الخط الرابع لمترو الأنفاق؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ وزارة النقل في الأعمال المدنية للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «عمرو بن العاص- حي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر» مطلع العام المقبل. وترصد «المصري اليوم» مجموعة من المعلومات حول الخط الرابع للمترو: يناير 2021 تبدأ الأعمال المدنية. 42 كيلومترًا طول المسار ويتكون من 38 محطة «القاهرة الجديدة: ٦ أكتوبر». ينقسم إلى مرحلتين: الأولى «عمرو بن العاص- حي الأشجار 6 أكتوبر»، بطول 19 كيلومترًا وعدد 17 محطة مترو. والمرحلة الثانية «عمرو بن العاص- القاهرة الجديدة» بطول 23 كيلو وعدد 21 محطة. 5 شركات مصرية تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكة، وهي أوراسكوم والمقاولون العرب وحسن علام وكونكورد وبتروجت. 2 مليون راكب يوميًا مع اكتمال بقية الخط. 70 مليار جنيه تكلفة المشروع (1.2 مليار دولار قرضًا يابانيًا ميسرًا، و50 مليارًا و800 مليون جنيه من ميزانية الدولة). من المقرر الانتهاء منه في 5 سنوات. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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