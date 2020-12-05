شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أسامة كمال بعد إيقافه أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي أسامة كمال عدم ظهوره في حلقة الليلة من برنامج «90 دقيقة»، احتراما لقرار المجلس الأعلى للإعلام.

وقال كمال، عبر حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «احتراما لقرار المجلس الأعلى للإعلام والذي لم نبلغ به رسميا حتى الآن بوقف الإعلامي أسامة كمال عن تقديم برنامج 90 دقيقة بسبب شكاوى مسؤولي الاتصالات ضده بشأن البلاغ الذي أرسله في حلقة 28 نوفمبر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين بالدولة، نعتذر عن عدم تقديم حلقة اليوم».

‏‏وبحث المجلس الأعلى للإعلام الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.