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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الإجراءات الاحترازية» بجامعة الإسكندرية ترصد تطبيق تدابير مواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت لجنة رسمية من جامعة الإسكندرية، تحت مسمى «لجنة الإجراءات الاحترازية»، تنفيذ جولات ميدانية على مختلف كليات ومعاهد الجامعة الـ23، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اتساقا مع خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس، خاصة مع دخول مصر رسميًا الموجة الثانية من الوباء.
وقال الدكتور علاء الدين الغرباوى، وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، إن اللجنة زارت الكلية، اليوم السبت، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ممثلًا عنها الدكتورة أميرة زكي حسن، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة قامت بالمرور على المدرجات التعليمية وقاعات السكاشن بالكلية، وعلى مكاتب الموظفين وبساحة مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار العدوى.
وأكدت الدكتورة أميرة زكى حسن، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب، وأن كل من يخالف هذه الضوابط سيتعرض للعقوبة المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
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