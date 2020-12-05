شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: بدء محاضرات ودورات اليوم الواحد للطلاب مجانا الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء محاضرات ودورات اليوم الواحد يوم الاثنين المقبل، في مجالات متنوعة منها القانون، الاقتصاد، الديني، الإدارة، الآثار، وغيرها من المحاضرات والدورات تعقد وتقدم بشكل مجاني لجميع الطلاب بمسرح جامعة بني سويف.

وأكد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل كل الإجراءات للطلاب لدخول هذه الدورات، بهدف تقديم خدمة تعليمية على مستوى عال من الكفاءة فيه تطوير لقدرات الطلاب.

تأتي هذه الدورات إيمانًا بأهمية التدريب ولتطوير بناء شخصية الطالب الجامعي التي ستساهم بدورها في بناء مصر الجديدة، مضيفًا أن التدريب العلمي أصبح ضرورة لفهم المادة النظرية.

