شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يوضح معنى الإنفاق في سبيل الله وفضله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد دسوقي، الداعية الاسلامي، إن الإنفاق في سبيل الله من فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم، حيث شرع لهم من الدين ما يقربهم إليه، ويوصلهم إلى مرضاته، ويكون سببًا في دخولهم الجنة والنجاة من النار، حيث يقول في كتابه العزيز {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.

وأضاف «دسوقي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن الشاذلي، ببرنامج «أما بعد»، المذاع عبر قناة «المحور»، أنه إذا ما سعى كل مسلم مقتدر إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شأنه أن يجعل فرحة العيد تصل إلى بيوت الفقراء والمساكين وقلوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا»، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه».

وتابع: «الإنفاق في سبيل الله نتيجة مباشرة للإيمان بالله وعلامة على عمق اليقين بأن الله هو القادر على الكون وأنه واهب الحياة والغني والملك»، ووفق المنهاج الذي رسمه الله تعالى لعبده، حيث إن شخصية المسلم تتميز بأنها معطاءة، وعطاءها كبير ليس له حدود، ليس من أجل شهرة أو رياء، بل في سبيل الله.