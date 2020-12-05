شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق منصة «حصص مصر» لطلاب الثانوية: التسجيل مجانًا حتى 5 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة «حصص مصر» للمرة الأولى لجميع طلاب المرحلة الثانوية، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة «أون لاين»، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان صحفي، السبت، أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

وأكدت أنه يتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

وطالبت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية بالتسجيل على المنصة الآن مجانًا لفترة محدودة حتى 5 يناير.

ويمكن الدخول على منصة حصص مصر من هنا.