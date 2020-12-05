شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ناعيا طه حبيشي: «بموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، صديقه وزميله فقيد العلم والعلماء، العالم الدكتور طه الدسوقي حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد شيخ الأزهر أن الفقيد الراحل فارقنا إلى دار الحق وبقي بيننا علمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية، وبموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، أثرت كتبه ومؤلفاته المكتبة العلمية، وانتشرت محاضراته عبر الإنترنت لينهل منها طلاب العلم والمعرفة من كل مكان.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء في وفاة واحدٍ من أكابر علماء الأزهر الأجلاء المدافعين عن الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، إلى أسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه وكل أهل العلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته .