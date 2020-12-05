شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «الهندسة الإلكترونية» بالمنوفية: تطبيق حازم للإجراءات الاحترازية بامتحانات «الميد ترم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أيمن السيد عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، بأنه قام اليوم بجولة لمتابعة سير إمتحانات «الميد ترم» للفصل الدراسى الأول بالكلية.

وأضاف عميرة، أنه وجه بضرورة التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة والكلية بشأن عقد امتحانات الميدترم من خلال الإهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وعمل ممرات دخول وخروج للطلاب ومنع دخول اى طالب إلا من خلال بوابة التعقيم المتواجده باستمرار عند مدخل الكلية وضرورة تهوية وتعقيم اللجان والمدرجات والقاعات بالكلية.

كما أشار عميد الكلية على تواجد أستاذ المادة وقت إمتحانه وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسبا.