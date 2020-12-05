شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدا الأحد، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المُدربين، وذلك في إطار إيلاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبي المهني المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمة الخدمة الطبية في مصر.

وقالت وزيرة الصحة إن الاحتفال يتم في إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر، وفي إطار تدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية.

وأشارت إلى أن الاحفالية سيشارك فيها كل من «أجاي سينج» مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، «د. جورج دالى» – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، «د. ديفيد روبرتس» – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، «د. جيرمى ريتشاردز» – مدير برنامج تدريب المدربين، «د. كينيث كريستوفر» – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية، «د. يوسف فرج» – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية.