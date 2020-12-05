شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ 2016 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شكري، مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، إنه منذ عام 2016 لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية، لافتاً إلى أن التفاوض مع ألمانيا جاء منذ عام 2017، وتم افتتاح المركز المصري الألماني للحد من الهجرة غير الشرعية في أول شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف محمد شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن المركز يوفر معلومات عن سوق العمل الألمانية، وذلك لتجنب حدوث أي مشاكل، مشيرا إلى أن المركز يعمل ضمن برنامج «التنمية من أجل الهجرة» العالمي، كما أنه يهدف لتعزيز الهجرة الآمنة.

وأوضح أن المركز يهدف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأن مبادرة «مراكب النجاة» هي إحدى توصيات مؤتمر شباب العالم في 2019، وذلك بتعاون وزارة الهجرة مع الجهات المعنية.

وأكد أن الوزارة تنظم حملات توعية من ناحية التثقيف والمعرفة لتفادي ما يحدث، وأيضا الشق الدولي، خاصة في الدول الأوروبية التي لديها تخوف من الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه سيتم تعميم تجربة المركز مع عدد من الدول خلال الفترة المقبلة.