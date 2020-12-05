شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توفر وسائل نقل مجانية من ميدان المطرية لموقف مسطرد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت محافظة القاهرة وسائل مواصلات مجانية لنقل المواطنين من ميدان المطرية إلى موقف مسطرد الجديد، وذلك بعد نقل مواقف الميكروباص الموجودة بميدان المطرية إلى موقف مسطرد الجديد.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل موقف الميكروباص من ميدان المطرية إلى منطقة مسطرد لإعادة تنظيم المنطقة إلى موقف نموذجى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.

وكانت بدأت أجهزة محافظة القاهرة دهان العقارات بشارع الحرية بحى المطرية، فى اتجاه مسطرد بمعرفة السكان تحت إشراف الحى المطرية وبالجهود الذاتية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وشهد حى المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير عديدة، من بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير عدة شوارع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس.

وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة سوق الخميس الذى كان يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.

وأزالت محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحى المطرية والتى تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشى بإجمالى 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيدًا لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 افدنة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن.