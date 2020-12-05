شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تؤكد: عمق زلزال اليوم 90 كيلو مترا وضرب جنوب تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم حدث في شرق البحر المتوسط وجنوب غرب تركيا. وأضاف جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض المواطنين شعروا بالزلزال لأنه زلزال عميق يبلغ عمقه 90 كيلو مترا، وكلما زاد عمق الزلزال زاد الشعور به لمسافات كبيرة".

وتابع: "حدوث الزلزال على فترات متكررة أمر طبيعي، والمعهد يتنبأ بحدوث زلازل ولا يمكن منع حدوث زلزال، وجنوب غرب القاهرة وساحل البحر الأحمر مناطق معرضة لحدوث زلازل".

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم، السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -

وقت الحدوث 2:44 مساء

القوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 36.04 شمالا

خط الطول : 31.79 شرقا

العمق: 90 كم

وورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.