شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: زيادة عدد المشتركين لـ 37.1 مليون مشترك منهم 26% عدادات مسبقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك زيادة فى عدد المشتركين حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالى عدد المشتركين.

و أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بإستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وقال حمزة ، أنه من بين الخدمات الاليكترونية التى أطلقتها الوزارة ، منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحتها على الموقع الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر لإستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونياً ، و إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول بإستخدام خاصية NFC وهى تطبيق ( سهل – الكهرباء خالص - MY Fawry).