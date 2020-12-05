شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنسيق الحضارى" يكشف عن تطوير ميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل وصولا للعتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن المواطنين فخورون بما يحدث من تطوير فى ميدان التحرير ومنطقة "وسط البلد".

وأضاف محمد أبو سعدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك توجيه من وزارة الثقافة بتطوير ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل وصولا لميدان الأوبرا والعتبة".

وتابع: "نعمل على إعادة رونق القاهرة الخديوية، ومعظم المباني المتواجدة في القاهرة الخديوية مسجلة كطراز معماري متميز، وبدأنا بإزالة المخالفات والتشوهات المتواجدة على واجهات المباني والتعديات على بعض الفراغات في الوجهات".

وأشار: "لدينا أرشيف لكل مبانى وسط البلد، وجرى العمل على توحيد ألوان واجهات المحلات وإزالة مظاهر التشويه، وتم توحيد لافتات المحلات ونوعية الخط المكتوب به أسماء المحلات للحفاظ على التنسيق الحضارى".

وكان الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد قال إن تطوير ميدان التحرير جزء من خطة لتطوير القاهرة الخديوية، حيث به مجموعة من القيم المعمارية، موضحا أن تطوير ميدان التحرير هو البداية وهناك مجموعة أخرى من المشروعات الموازية للتطوير.

وأوضح خلال مداخلة تليفزيونية، أن التطوير اشتمل جوانب كثيرة، وفيما يخص العمارات، فإنها ثروة عقارية لا بد من الاهتمام بها، حيث إنه مع الوقت حدث لها تدهور في الألوان المختلفة والحالة الإنشائية للمبانى، لافتا إلى أن الدولة معنية بتطوير الواجهات الذى يشمل إزالة التشوه البصرى من إعلانات وعشوائية استخدام الألوان.

وأشار إلى أن الإضاءة تضفى جانب جمالى على العمارات، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للمشاة، حيث إنه بسبب كثافة الحركة اقتصرت حركة المشاة على الأرصفة الجانبية، وهناك خطة أساسية أن نرفع من أهمية حركة المشاة وسط البلد، من التوسع في الأرصفة، وكيفية إدخال الدراجات في بعض الشوارع الفرعية.

وتابع: "نحاول نجعل من ميدان التحرير والقاهرة الخديوية مزار سياحى، ولو تحدثنا عن ميدان التحرير نطور القاهرة الخديوية والإسلامية وكورنيش النيل، فهناك 3 مشروعات متكاملة لمجموعة من المشروعات التنموية، من منطقة التحرير وعين الصيرة ومجرى العيون والقاهرة الفاطمية وكورنيش النيل، وعندما تكتمل يحدث تكامل بينها وإعادة الدور الريادى والسياحى على خارطة السياحة العالمية".

وأكد أن مشروع تطوير ميدان التحرير أساسه العائد الاجتماعى على سكان القاهرة وسكان مصر وكذلك السياح، موضحا أن تكلفة تطوير ميدان التحرير تجاوزت 120 مليون جنيه.