شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شكرى، مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، أنه منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية، مضيفا أنه تم التفاوض مع ألمانيا فى عام 2017، وبناء على هذه المفاوضات تم افتتاح المركز المصري الألماني للحد من الهجرة غير الشرعية في أول شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف محمد شكري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، فى برنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المركز يوفر معلومات عن سوق العمل الألماني، وذلك لتجنب حدوث أي مشاكل، مشيرا إلى أن المركز يعمل ضمن برنامج "التنمية من أجل الهجرة" العالمي، كما أنه يهدف لتعزيز الهجرة الآمنة.

وأوضح شكرى ، أن المركز يهدف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مبادرة "مراكب النجاة" هى إحدى توصيات مؤتمر شباب العالم في 2019، وذلك بتعاون وزارة الهجرة مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الوزارة تنظم حملات توعية من ناحية التثقيف والمعرفة لتفادي ما يحدث، وأيضا الشق الدولي خاصة في الدول الأوروبية التي لديها تخوف من الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه سيتم تعميم تجربة المركز مع عدد من الدول خلال الفترة المقبلة.