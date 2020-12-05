شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرى بالصناعات النسيجية بالخارج يكشف أهمية استخدام البلازما الغازية بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا بجامعة ولاية نورث كارولينا، أن الصناعات النسيجية فى مصر لها أهمية كبيرة ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإهتمام بعمليات التشطيب وإضافة الأشياء إلى المنسوجات، مثل الإضافات التى تتمثل فى طرد الفيروسات والحشرات من المنسوجات وذلك بعد صناعته مباشرة.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى يعد النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات "مصر تستطيع"،بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا بجامعة ولاية نورث كارولينا، أنه من الممكن أن تسهم هذه الإضافات إلى صناعة المنسوجات لتكون طاردة للسوائل، مشيرا إلى أنه يعد متخصصا فى استخدام البلازما الغازية فى صناعة المنسوجات بما يعمل على تطويرها وعمل الإضافات على الأقمشة لصناعة منتج يحتوى على العديد من المنسوجات.

ويعد الدكتور محمد برهام أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، ورئيس القسم للتعينات الخاصة ومدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا، ويعمل بكلية الهندسة ويشارك فى البحوث بكلية الغزل والنسيج

ويتمتع الدكتور برهام بخبرة معرفية واسعة فى استخدام تقنية بلازما الغلاف الجوى لتعزيز خصائص النسيج وإنتاج مضادات الميكروبات وطارد الحشرات وطارد البقع وتضمين الأدوية، وبالتالى إنتاج منسوجات متعددة الوظائف.