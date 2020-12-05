وزيرة الصحة تشهد تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد غدا الأحد الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

وتهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل ، "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT) .