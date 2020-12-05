شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سيد السويركى مالك التوحيد والنور 15 يوما لاتهامه بتمويل جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جهات التحقيق المعنية، حبس رجل الأعمال، سيد السويركي، مالك محال التوحيد والنور، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتحريض على العنف وتمويل الجماعات الإرهابية، ومجموعة من الاتهامات الأخري التي جاءت بمحضر التحريات الأمنية وتم مواجهته بها بجلسة التحقيق.