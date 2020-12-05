شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات جديدة لحريق هائل بكنسية تاريخية فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت داخل مبنى في بمدينة نيويورك، حيث امتد لكنيسة تاريخية مجاورة، مما ألحق أضرارًا بالغة بالمبنى الذي يبلغ عمره 128 عامًا، بينما لم تحدث أي خسائر في الأرواح.









وذكرت جريدة شبكة abc7ny الأمريكية أن مسئولى الإطفاء أكدوا أن الحريق نشب فى الساعة الخامسة صباحًا داخل مبنى مجاور من خمسة طوابق، ثم امتد الحريق إلى الكنيسة التاريخية التى شيدت عام 1892.

وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث اشتعال النيران في سقف الكنيسة، بينما كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق، وقال القس جاكي لويس، كبير وزراء الكنيسة، إنهم محطمون لحرق كنيستهم، كما يشكر الله أنه لم تحدث خسائر في الأرواح.

من جانبه، قال جون هودجنز مساعد رئيس إدارة إطفاء مدينة نيويورك الأمريكية، إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة، وإن الكنيسة عانت مما وصفه بـ"أضرار جسيمة"، مما سيتطلب وقتا كبيرا لإعادة البناء.