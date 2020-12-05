زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية.. أخبار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية.

زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية

أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر.

الرئيس يوجه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور للطرق الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

المرور يعلن غلق شارع الهرم وطريق النصر غدا 5 سنوات لتنفيذ الخط الرابع للمترو

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين 5 سنوات لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس وتربح بقيمة 22 مليار جنيه خلال شهر

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق. واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1736متهم) وبحوزتهم (92 قطعة سلاح نارى – 314 طلقة مختلفة الأعيرة - 46 قطعة سلاح أبيض).

الرقابة الإدارية تنشر فيلما تسجيليا بعنوان إجراءات الدولة فى محاربة الفساد

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيلما تسجيليا عن إجراءات الدولة في محاربة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

قاض التحقيق يأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 20 منظمة بقضية التمويل الأجنبي

أمر قاض التحقيق المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منظمات مجتمع مدني، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، منهم لعدم الجريمة، وهم 1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك) ، 2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، IFES 3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية ، 4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية ، 5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، 6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا.

الحكومة تنفى إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وزير التموين: رصيد القمح فى بداية 2017 كان 20 يوما فقط وحاليا 5 أشهر

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

بدء أعمال أول قمة أفريقية للتجارة الحرة عبر الإنترنت بمشاركة مصطفى مدبولي

بدأت منذ قليل أعمال أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة وإسكات البنادق، حيث يحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد 19، بمشاركة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في القمة على مدى يومين.

بدء صرف المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة غداً لمدة 10 أيام

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

إحالة طفل المرور و 3 من أصدقائه المتهمين بالتنمر على رجل شرطة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

جمل يتجول بمستشفى أوسيم فى الجيزة.. والمحافظة: هرب من السلخانة

كشفت محافظة الجيزة حقيقة الفيديو المتداول لتجول "جمل" بمستشفى أوسيم، التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لافتة أن "الجمل" كان يقوده أحد الأهالى فى طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

الرقابة الإدارية تنشر فيديو رسالة الرياضيين فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان رسالة من الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -10"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير دفاع اليونان وممثلى وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا -10 " بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى أستمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية.

انتشار رجال الأمن باستاد برج العرب لتأمين نهائى كأس مصر

انتشر رجال الأمن باستاد برج العرب، لتأمين نهائى كأس مصر، الذى يجمع الأهلى وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندرى، وإطاحة الثانى بالزمالك من البطولة، ولن يتم السماح بالدخول لجماهير سوى 50 شخصا، بواقع 25 فردا لكل فريق من مجلس الإدارة والعلاقات العامة.

مدبولى: نجاح منطقة التجارة الحرة القارية اختبار حقيقي لتحقيق طفرة تنموية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية مركزها جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.

التعليم تطلق لأول مرة منصة "حصص مصر" لطلاب الثانوية العامة لشرح المناهج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اتاحتها منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، لطلاب المرحلة الثانوية والتى توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

شركة أمريكية تقاضى "أسمنت حلوان والسويس" وتطالبهما بسداد 525 مليون جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، استجواب شركة أمريكية، في الدعوى القضائية التى تطالب فيها شركتي أسمنت حلوان، والسويس للأسمنت، بسداد 17 مليونا و368 ألف دولار، من الشركة الأولى، ومبلغ مماثل من الشركة الثانية، وهو المبلغ المستحق عن المديونية للشركة.

وزير التموين: تكلفة تنفيذ الصوامع تعادل قيمة الفاقد من القمح لمدة 14 شهرا

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن قيمة تكلفة تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال، حوالى 5.7 مليار جنيه، وهى تعادل قيمة الفاقد القمح لمدة عام وشهرين كانت تهدر من المال العام.

الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق تسبب الوفاة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من انتشار أسماك سامة في الأسواق تسبب الوفاة، مؤكدة أن هذه السمكة تعرف باسم سمكة القٌراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، تتميز بجلدها الرمادى وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم.

النقل تعلن توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبح 4 حارات بكل اتجاه

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بدأها بتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الذى يتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية ليكون 4 حارات بكل إتجاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.