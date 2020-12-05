شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبح 4 حارات بكل اتجاه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بدأها بتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الذى يتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية ليكون 4 حارات بكل إتجاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتابع الوزير مشروع كوبرى الشموت الذى يشمل إنشاء كوبرى جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبرى الحالى باتجاه الإسكندرية ثم تفقد الوزير يرافقه نائب محافظ المنوفية أعمال تنفيذ كوبرى اجهور الرمل / كوبرى عرب الرمل العلوى ثم أعمال تنفيذ كوبرى طوخ / طنبشا الذى يبلغ طوله 800 م وتكلفته 173.6 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86.5% حيث( تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100% وجارى العمل فى الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث بلغت نسبة تنفيذه 73%)

وأكد وزير النقل على ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكبارى وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال مشيراً إلى أنه يتم انشاء 10 كبارى علوية على امتداد طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى وهى كبارى ( الشرقاوية و قلما الذى تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا و عرب الرمل و طوخ طنبشا والروضة و كوبرى جنبواى (صفط الحرية) و ( دسونس أم دينار)، و كفر الدوار و كوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) دسونس الحلفاوية للمشاه ) لافتاً إلى أن هذه الكبارى ستساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري

كما تابع الوزير خلال الجولة اعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم و اعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22كم ووصلة دفرة بطول 28 كم حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16كم باتجاه القاهرة فى هذه الوصلة

وتفقد وزير النقل يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال إنشاء مسار جديد لطريق طنطا / السنطة / زفتى ( مرحلة أولى ) فى المسافة من مدينة طنطا حتى مدينة السنطة بطول 11 كم حيث يتم تنفيذ هذه المسافة بعدد 3 حارة مرورية لكل إتجاه وتنفيذ عدد ( 4 ) كبارى حيث سيساهم الطريق فى الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والاسكندرية

بعد ذلك توجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الباجور/ القناطر الخيرية بطول 33كم وتكلفة 138.6 مليون جنيه بإستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.

حيث أشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادى كبير وبأسرع معدلات تنفيذ ،

كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل فى هذه المشروعات الهامة.