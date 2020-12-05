مصدر بـ"الأعلى للإعلام": أسامة كمال غير مقيد في جداول نقابة الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، غير مقيد في جداول العضوية بنقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى أنه غير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجلس أجرى الفحص اللازم في الشكوى المقدمة من شركة "المصرية للاتصالات" ضد كمال، موضحًا أنه تم عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة، ومن بينها جلسة مع "كمال" نفسه، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير القناة.

وأكد المصدر "المجلس انتهى إلى أن ما جاء في الحلقة محل الشكوى، شابه العديد من المخالفات، حيث ألقى مقدم البرنامج اتهامات حول إهدار الشركة لمليارات الجنيهات دون دليل أو وثيقة، الأمر الذي لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة بناء على رأي المذيع الشخصي، وبعضها منقول من صحف أجنبية، دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الشركة".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، وقف الإعلامي أسامة كمال لمدة أسبوعين، وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه، في الشكوى التي تقدمت بها شركة المصرية للاتصالات ضد برنامج "90 دقيقة".

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