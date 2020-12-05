محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية. وأشاد وزير التموين بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرًا إلى أنه سيدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة. ووجّه وزير التموين بإعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يتفقد مركز خدمة المواطنين بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.