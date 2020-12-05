​الاحتياطي يكفي 4 أشهر.. وزير التموين: القضاء على الفاقد من محصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم تخزين القمح بلغ 1.2 مليون طن عام 2011، مضيفًا أن الكمية وصلت حاليًا إلى 3.4 مليون طن، تكفي 4 أشهر ونصف تخزين احتياطي استراتيجي من القمح.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، صومعة الصالحية في محافظة الشرقية، اليوم السبت، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأكد الوزير، أن حجم استهلاك القمح شهريًا يصل إلى ما يقرب من 800 ألف طن شهريًا، بينما يبلغ حجم الفاقد 10% من الاستهلاك سنويًا، أو ما يوازي 4.5 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أنه تم القضاء على الفاقد من القمح، فيما وصلت إجمالي الاستثمارات في الصوامع إلى 5.7 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء تلك الصوامع جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على القمح، وإنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، وأكد أن الصوامع المنشأة مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيًا، والصادر منها إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح.

وقال المهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن صومعة الصالحية تعد رقم 44 من قائمة الصوامع التابعة للشركة.

يذكر أن مشروع صومعة قصاصين الشرق الصالحية، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين الشركة المنفذة للمشروع المقاولون العرب، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 160 مليون جنيه مكون محلي، و7 ملايين دولار مكون أجنبي، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

مضيفًا أن السعة التخزينية لتلك الصومعة يبلغ 90 ألف طن، كما أن مدة تنفيذ المشروع بلغت 12 شهرًا، حتى تاريخ بدء التشغيل 15 ديسمبر 2020، وتبلغ مساحة المشروع 45 ألف متر مربع، والمكونات الرئيسية للمشروع 18 خلية تخزينية للغلال، بسعة 5000 طن للخلية الواحدة.