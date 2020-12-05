استئناف العمل في مقر نقابة الصيادلة بعد تعقيمه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، استئناف العمل غدًا الأحد، في مقر النقابة بجاردن سيتي بعد توقفه يوم الخميس الماضي، لتعقيم المبنى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفي مشروع العلاج بنفس المبنى.

وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم تعقيم كافة مكاتب النقابة، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة الصيادلة المترددين على النقابة.