محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد على وقف برنامجها "صبايا الخير". نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت ريهام على الفيديو :"أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير". بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

كانت هذه تفاصيل خبر "أي حاجة من ربنا حلوة".. أول تعليق من ريهام سعيد على وقف برنامجها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.