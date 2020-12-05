حبس مالك "التوحيد والنور" بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكدت مصادر قانونية، أن النيابة قررت حبس رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم السبت، أن مالك محلات التوحيد والنور متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين وتمويلها.
وقد ألقي القبض على، "السويركي"، مالك محلات التوحيد والنور للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح العجوزة منذ 4 سنوات، برأت "السويركي" من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات.
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