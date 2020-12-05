محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الفيديو المتداول لشاب يَسب فتاة ادعى أنها خطيبته رفقة أصدقائه.
وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت: "بالنسبة لتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن توجه شاب مستقلاً إحدى السيارات وبرفقته بعض أصدقائه أمام منزل إحدى الفتيات ، مدعياً أنها خطيبته السابقة، مرددًا عبارات باستخدام مكبر صوت تحمل رسائل سباب للفتاة، ويظهر أحد الأشخاص بالرد عليه باعتباره والد الفتاة".
وأوضحت: "بالفحص أمكن تحديد الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو "مقيم بكفر الشيخ " وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان هروبه من محل إقامته عقب تصوير الفيديو".
وأشارت: "أمكن ضبطه وبمواجهته قرر أن ما ظهر فى مقطع الفيديو جاء على سبيل " الدعابة " وعدم وجود شخصية باسم الفتاة التى تناولها الفيديو وأنها شخصية خيالية وقيامه بتصوير الفيديو على سبيل الدعاية لرغبته فى التمثيل والشهرة ".
وذكرت في بيانها: "باستدعاء الشخص الذى ظهر بالفيديو على أنه والد الفتاة (مقيم بذات العنوان) أقر بما جاء بأقوال الأول وأن ما حدث ما هو إلا مشهد تمثيلى بالاتفاق معه".
وأتمت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سب شاب لخطيبته بـ"مكبر صوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.