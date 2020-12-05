الإدارية العليا تحيل 18 طعنا في نتيجة انتخابات النواب إلى النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، اليوم السبت، في 19 طعنًا مقدما على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020، وأحالت 18 طعنًا لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت حكمها في 110 طعنا على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر.
وقضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.
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