الإدارية العليا تحيل 18 طعنا في نتيجة انتخابات النواب إلى النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، اليوم السبت، في 19 طعنًا مقدما على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020، وأحالت 18 طعنًا لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت حكمها في 110 طعنا على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر.

وقضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.