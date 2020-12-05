محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365
أكدت مصادر أمنية، أنه تم القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور.
وأوضحت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، اليوم السبت، أن مالك محلات التوحيد والنور يُحقق معه بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح العجوزة منذ 4 سنوات، برأت "السويركي" من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: التحقيق مع مالك "التوحيد والنور" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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