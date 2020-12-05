شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سيد السويركى مالك التوحيد والنور بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة المعنية، القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية. ومن المقرر أن تواجه جهات التحقيق المتهم بالتهم المنسوبة له .

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