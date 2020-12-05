شكرا لقرائتكم خبر عن حبس رجل الأعمال صفوان ثابت 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت جهات التحقيق، بحبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكانت شركة جهينة المملوكة لـ"ثابت" أصدرت بيانا قبل يومين أعلنت فيه القبض على ثابت والتحفظ على أمواله دون ذكر أي تفاصيل عن الاتهامات، ولم تعلن النيابة العامه عن أية تفاصيل بشأن التحقيقات.

يذكر أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابي