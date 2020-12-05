شكرا لقرائتكم خبر عن جمل يتجول بمستشفى أوسيم فى الجيزة.. والمحافظة: هرب من السلخانة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت محافظة الجيزة حقيقة الفيديو المتداول لتجول "جمل" بمستشفى أوسيم، التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لافتة أن "الجمل" كان يقوده أحد الأهالى في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لجمل يتجول بمستشفى أوسيم، حيث حاول العاملون بالمستشفى السيطرة على الجمل لخروجه خارج المستشفى.



جمل يتجول بمستشفى اوسيم بالجيزة



جمل بمستشفى اوسيم



محاولة السيطرة على الجمل



جمل داخل مستشفى اوسيم

وفى سياق أخر كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجرى جولة تفقدية بمركز ومدينة أوسيم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد المحافظ مستشفى أوسيم المركزى للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية حيث شملت الجولة التفقدية داخل المستشفى "أقسام الرعاية المركزة ،التعقيم المركزي والأشعة ووحدة المعامل المركزية والصيدلية وأقسام الغسيل الكلوى" مؤكداً على ضرورة استقبال كافة المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم .

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى للأطمئنان علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والتعرف على ابرز المعوقات التى تواجهم لحلها موجهآ باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول المواطنين المنشأت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظآ على السلامة العامة مشيرآ إلى أن الدولة لا تدخر جهدآ فى سبيل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمات افضل للمواطنين.