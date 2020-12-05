شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يشهدان جلسة حوارية عن الغزل والنسيج واستخدام البلازما النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منذ قليل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ثانى الجلسات الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب، وذلك بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.

ويشهد الجلسة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

وهذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.

وتأتى هذه الجلسة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، و ربط العقول المهاجرة بالاحتياجات والأولويات التي تضعها الحكومة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويشارك عبر تطبيق "زووم" كل من الخبراء : الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، جامعة كارولينا الشمالية ،رائد مجال الاستفادة بالطاقة النووية فى البحوث بكلية الغزل والنسيج.

كما يشارك فى الجلسة، الدكتور أحمد الشافعي الخبير المشهور في الساحات العالمية في مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، والذي أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراة وماجستير ومستشار لشركات أمريكية في مجال الصباغة والتجهيز باستخدام تكنولوجيا وكيمياء جديدة مصاحبة للبيئة.

كما يشارك فى الجلسة الدكتور عبد الفتاح صيام، خبير علوم الأقمشة والمنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج، شارك في 6 براءات اختراع إضافة إلى 18 براءة اختراع أخرى في مجال تطوير المنسوجات.

كما يشارك في الندوة الحوارية عدد من رجال الصناعة والأعمال، في إطار تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالخارج والداخل.