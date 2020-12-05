شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العريس يزور الخليج 365 ويصف التجربة المصرية فى الإدارة بالحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زار الناقد اللبناني الكبير والباحث في التاريخ الثقافي إبراهيم العريس مؤسسة الخليج 365 والتقي برئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365 الكاتب الصحفي الكبير خالد صلاح استعدادا لنشر حوار كبير أبدي فيه رأيه في التجربة المصرية للإدارة ووصفها بالحكيمة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي .

تحدث العريس مع الكاتب الصحفى خالد صلاح عن التجربة المصرية وأكد نجاحها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما أبدي سعادته بالتجربة المصرية الثقافية والنجاح الذي تحقق في كل فروع الثقافة، وخروج الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ظل الظروف العالمية يؤكد علي نجاح وإرادة قوية ورائها إدارة سياسية وثقافية حكيمة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إبراهيم العريس باحث في التاريخ الثقافي وصحافي وناقد سينمائي ومترجم ولد في بيروت 1946م، درس الإخراج السينمائي في روما والسيناريو والنقد في لندن ويعمل بالصحافة منذ عام 1970م، وكان يرأس القسم السينمائي في «الحياة» كما يكتب فيها زاوية يومية حول التراث الإنساني وتاريخ الثقافة العالمية، وترجم نحو أربعين كتابًا عن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية في السينما والفلسفة والاقتصاد والنقد والتاريخ.

ومن أهم مؤلفاته : رحلة في السينما العربية ، مارتن سكورسيزي: سيرة سينمائية ، يوسف شاهين: نظرة الطفل وقبضة المتمرد ، من الرواية إلى الشاشة، تاريخ للأدب تحت سطوة الفن السابع ورعايته ، الحلم المعلق: سينما مارون بغدادي ، التسامح بين الشرق والغرب : دراسات في التعايش والقبول بالآخر ، السينما التاريخ والعالم ، السينما العربية: تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي ، سينما الإنسان ، الصورة والواقع : كتابات في السينما ، حوارات النهضة الثانية ، لغة الذات و الحداثة الدائمة.