شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: الإعاقة ليست مرضًا وذوو القدرات الخاصة ثروة قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السبت، احتفالية «حلمك بيتحقق» التي أقامتها مبادرة «عالم موازي» في كلية التربية جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك في إطار التركيز على النماذج المضيئة من ذوى القدرات والهمم، والتأكيد على أهمية دورهم داخل المجتمع.

تخلل الاحتفالية الإعلان عن إنتاج مسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على ذوى القدرات والهمم يحمل اسم «القضية 404»، وكذا إنتاج عدد (2) برنامج إعلامي؛ لتناول كافة التحديات والمشكلات التي تواجه ذوى القدرات والهمم، وعرض آليات دمجهم، وفعاليتهم بالمجتمع، وتتبني مبادرة «عالم موازي» تلك الأعمال الفنية والإعلامية لضمان الفرص المتكافئة للنجوم والمتميزين من ذوي القدرات الخاصة في مجالي الفن والإعلام.

وقالت وزيرة التضامن إن هناك أحداثًا مشتركة تجمع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يتم تقديمها للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى ان مصر لديها كافة المقومات لتحقيق أحلام ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تسعي دائما لتحقيق حقوق ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية، يمتلكون من الإمكانات والقدرات ما يدفعهم لتحقيق حلمهم وأهدافهم.

وأوضحت القباج أن من يتنمر ضد طفل يجب أن يعاقب على ما فعله، كما انه يجب ان نحول العالم الموازي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة لعالم واحد، مؤكدة أن الإعاقة ليست مرض، كما ان وزارة التضامن الاجتماعي تقوم باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة يستطيعون من خلالها الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أننا بصدد مشروع كبير سيتم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في تحقيق أهداف وطموحات الاشخاص ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالمشاركة في احتفالية «حلمك بيتحقق» والتى يشير عنوانها إلى تحقيق آمال ومتطلبات أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم في شتى المجالات بتضافر جهود كل المؤسسات والجهات المعنية بالأمر، وفى ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم ورعاية تلك الفئة، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، ودمجهم في مختلف المشروعات والبرامج.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة بذوى القدرات والهمم؛ إيماناً بقدراتهم على التحدي، وتحقيقهم للإنجازات في مختلف المجالات، وتكثف الوزارة من البرامج والأنشطة المخصصة لهم في جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في محافظات الجمهورية، والعمل على دمجهم في الفعاليات التي يتم تنفيذها على مدار العام، مثنياً على تميز المواهب الواعدة من ذوى القدرات الخاصة والهمم سواءً في المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي وغيرهم من المجالات.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى القائمين على مبادرة «عالم موازي» لسعيهم إلى رعاية ذوى القدرات وتسليط الضوء على مواهبهم، وتناول كافة الأمور المتعلقة بهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.