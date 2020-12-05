شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لجولة الإعادة بـ«النواب».. لجنة تتابع المقرات الإنتخابية بدائرة قليوب والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإستعدادات النهائية بالمدارس التي تستضيف لجان التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وتفقدت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة القليوبية برئاسة فاطمة ذكرى، يرافقها خالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، وهشام سليمان نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، مدارس دائرة قليوب والقناطر الخيرية.

وقامت اللجنة بمتابعة مدارس حسن أبوبكر الثانوية الرسمية للغات وحسن أبوبكر الرسمية الإبتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية والشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية والتربية الفكرية.

وأكد خالد الشربينى مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، أن كافة المقرات الإنتخابية بالمدارس في اتم الاستعداد للعرس الديمقراطي.

لجنة التعليم تتفقد المدارس بدائرة القناطر

لجنة التعليم تتفقد المدارس بدائرة القناطر