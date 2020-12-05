شكرا لقرائتكم خبر عن سحب «العائمات النيلية» غير المرخصة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة، في إطار تطوير شارع النيل بطول 3 كيلومترات بداية من ميدان الجيزة حتى ميدان الكيت كات، قراري إزالة عائمات نيلية غير مرخصة، بالتنسيق بين حي العجوزة وإدارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق، والهيئة العامة لحماية وتطوير النيل بوزارة الري.

وتشمل أعمال التطوير توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم، المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس، وممشى سياحى، ورصف وتركيب الإنترلوك بمسارات المشاة، وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول شارع النيل، لحين البت في مدى التزام تلك المنشآت بشروط التراخيص.