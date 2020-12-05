شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: لجنة لتقييم أصناف قصب السكر لزيادة الإنتاجية ومقاومة الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حسني مدير، معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر، بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل، والمطاعنة وكوم أمبو، حيث تضم باحثين من أقسام، التربية والوراثة والأمراض والأفات والمعاملات.

وأشار مدير المعهد، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ برامج للنهوض بانتاجية محصول قصب السكر، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب، تحت ظروف الانتاج الطبيعية في صعيد مصر، وفي محافظات الإنتاج الرئيسية، وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءه في الانتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

واضاف أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات، شندويل، المطاعنة، كوم أمبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاج أو المصابة بأمراض خطيره مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها والتي تحمل بعض الصفات الجيده لإدخالها مره أخرى في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات إلى سلالات جديدة متفوقه في باقي الصفات الانتاجية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتسجيل الصنف جيزه 5، حيث أظهر تفوقا في كل من الصفات الانتاجية والتكنولوجية في كافة مراحل الانتخاب وكذلك في محصول الخلفات.