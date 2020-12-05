«الدواء المصرية»: إنشاء مكتب علمي في شؤون الدعاية للأدوية المسجلة بالهيئة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر السبت، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، بإنشاء مكتب علمي في شؤون الدعاية للأدوية المسجلة بالهيئة تحت اسم مكتب علمي «ساجا فارما سيوتيكاليز إيجيبت». وفيما يلي نص القرار:

الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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